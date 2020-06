Prorrogado para 30 de setembro prazo para o alistamento militar obrigatório

Em Botucatu, no entanto, o Tiro de Guerra e a Junta Militar estão com as atividades suspensas

O prazo para o alistamento militar obrigatório foi prorrogado para 30 de setembro. O processo deve ser feito pelo site www.alistamento.eb.mil.br, pelo aplicativo do Exército Brasileiro ou presencialmente na Junta Militar. Em Botucatu, no entanto, o Tiro de Guerra e a Junta Militar estão com as atividades suspensas, devido a decreto militar.

Caso o alistamento seja feito pela internet, o aspirante deve fornecer o número do CPF e a data de nascimento, clicar na opção validar e preencher todos os dados do formulário. Em seguida, deve imprimir a Certidão de Alistamento Militar e comparecer a Junta de Serviço Militar com os seguintes documentos:

– Declaração escolar (que estudou em 2019);

– Histórico escolar;

– Certidão de Nascimento;

– RG;

– CPF;

– Conta de luz ou telefone (recente) que esteja no nome do pai, da mãe ou do cidadão (se for casa alugada, levar contrato do aluguel + recibo)

– 1 foto 3×4.

Mais informações:

Junta de Serviço Militar de Botucatu

Telefone: (14) 99111-2629 (celular)

Tiro de Guerra (TG) 02-048

Telefone: (14) 3811-1460

Email: botucatu.tg02048@gmail.com