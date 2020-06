Câmara aprova obrigatoriedade de álcool em gel nas agências bancárias

Medida será permanente mesmo com o fim da pandemia de Covid-19

Da Redação

O único projeto da pauta da sessão ordinária da última segunda-feira (15/06) abordou o assunto higienização das mãos e, por consequência, saúde pública. De autoria do vereador Izaias Colino (PSL), ele passa a obrigar as agências bancárias de Botucatu a oferecerem álcool em gel no interior de suas dependências e nos caixas eletrônicos. O PL 32/2020 propõe que a medida seja permanente, ou seja, mesmo após o término da pandemia de coronavírus, ela continua valendo. A justificativa é que a constante higienização das mãos seria um novo hábito no mundo pós-pandemia, evitando a disseminação de doenças em locais com aglomerações.

O projeto foi aprovado pela unanimidade dos vereadores.

Pequeno Expediente

O plenário aprovou um voto de pesar, 25 requerimentos e uma moção no Pequeno Expediente da sessão. Nesta fase, ainda foi lida na íntegra uma correspondência recebida por todos os vereadores da União das Mulheres na Política de Botucatu. A carta apoiava o abaixo-assinado que pediu o fechamento do comércio na cidade (devido à pandemia de coronavírus) e falava sobre o posicionamento de alguns vereadores em relação ao assunto.