Estado de São Paulo registra 11,1 mil óbitos e 190,2 mil casos de coronavírus

Da Redação

O Estado de São Paulo registra nesta terça-feira (16) 11.132 óbitos e 190.285 casos confirmados do novo coronavírus. Entre as pessoas diagnosticadas com a COVID-19, 33.761 foram internadas, curadas e tiveram alta hospitalar.

Dos 645 municípios, houve pelo menos uma pessoa infectada em 584 cidades, sendo 311 com um ou mais óbitos. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 77,1% na Grande São Paulo e 70,6% no Estado. O número de pacientes internados é de 13.735, sendo 8.396 em enfermaria e 5.339 em unidades de terapia intensiva.

Perfil da mortalidade

Entre as vítimas fatais estão 6.448 homens e 4.684 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73,6% das mortes.

Observando faixas etárias, nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (2.658), seguida pelas faixas de 60 a 69 anos (2.561) e 80 e 89 anos (2.222). Entre as demais faixas estão os: menores de 10 anos (20), 10 a 19 anos (28), 20 a 29 anos (82), 30 a 39 anos (397), 40 a 49 anos (825), 50 a 59 anos (1.590) e maiores de 90 anos (749).

Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia (58,1% dos óbitos), diabetes mellitus (43%), doenças neurológica (11,2%) e renal (10%), pneumopatia (8,7%). Outros fatores identificados são obesidade (7%), imunodepressão (6,5%), asma (3,2%), doenças hepática (2,3%) e hematológica (2,1%), Síndrome de Down (0,4%), puerpério (0,1%) e gestação (0,1%). Esses fatores de risco foram identificados em 8.948 pessoas que faleceram por COVID-19 (80,4%).

Perfil dos casos

Entre as pessoas que já tiveram confirmação para o novo coronavírus estão 89.637 homens e 100.412 mulheres. Outras 235 pessoas não foi informaram o sexo.

A faixa etária que mais concentra casos é a de 30 a 39 anos (46.806), seguida pelas faixas de 40 a 49 (42.381), 50 a 59 (29.830), 20 a 29 (26.892), 60 a 69 (17.802), 70 a 79 (10.391), 80 a 89 (6.001), 10 a 19 (5.163), menores de 10 anos (2.978) e maiores de 90 (1.825). Não consta faixa etária para outros 215 casos.

A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/.