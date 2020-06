Fundação CASA de Botucatu aborda solidariedade na pandemia em oficina de música

Objetivo é chamar a atenção para a importância da empatia

Da Redação

Os jovens que cumprem medida socioeducativa no CASA Botucatu estão participando de uma oficina de composição para criar uma música com o tema “Solidariedade em meio à pandemia”.

O objetivo da composição é chamar a atenção para a importância da empatia em um momento delicado como esse e também criar um videoclipe para celebrar o Dia do Cinema Brasileiro, que é celebrado anualmente em 19 de junho.

A letra da música está sendo criada com os ritmos do RAP e do Funk, como explica a coordenadora pedagógica do CASA Botucatu, Mirian de Francisco Molina. “Esses ritmos foram escolhidos por serem mais populares, o que facilita a adaptação da música”, disse.

Segundo ainda a coordenadora, a composição também ajuda os jovens a exercitarem sua criatividade. “A pandemia gerou muitas situações, onde a solidariedade passou a ser uma necessidade. Então, para trabalhar isso de forma diferente, propomos aos adolescentes a criação da música e do videoclipe”, concluiu.