São Manuel prossegue com ampliação de posto na Vila São Geraldo

Investimento será de R$ 177.944,92

Da Redação

A Prefeitura de São Manuel através da Diretoria de Saúde está reformando o posto de saúde da vila São Geraldo (Madre Cirema do Carmo Corrêa) que terá a sua área ampliada em 72 metros quadrados, com a construção de dois novos consultórios médicos, uma nova sala de espera na recepção e ainda melhorias na varanda e no prédio de uma maneira geral, com investimentos de R$ 177.944,92.

A empresa DCA de Souza-ME é a responsável pela realização da obra. A obra está em fase final de conclusão devendo ser entregue dentro de aproximadamente 30 dias, trazendo mais conforto aos moradores usuários do posto do bairro.