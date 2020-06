Unesp apresenta planos para a retomada das atividades após pandemia

A proposta indica uma retomada gradual das atividades presenciais

Da Redação

O Comitê Unesp Covid-19 enviou na última sexta-feira (12) aos diretores das Unidades Universitárias e aos coordenadores executivos dos câmpus experimentais uma proposta de plano para a retomada das atividades presenciais na Unesp, o que ocorrerá só depois da definição do retorno do setor educacional, em estudo pelo governo estadual.

A proposta indica uma retomada gradual das atividades presenciais, o que ocorreria apenas depois do controle da epidemia de Covid-19 e em cinco fases, além de uma fase preparatória, de início imediato. Segundo o documento, as tecnologias digitais e o trabalho remoto serão importantes “estratégias para se alcançar o necessário distanciamento social, no sentido de dar segurança e fluidez ao presente plano de retomada de atividades presenciais”. Ainda não há data para início das fases.

Leia aqui o plano enviado à direção das Unidades, composto por dois documentos complementares. Esta proposta inicial será debatida pela comunidade universitária.

As 24 cidades em que estão localizados os câmpus da Unesp registram, até 15 de junho, 102.763 casos confirmados e 6.050 mortes em decorrência da Covid-19 –apenas Ilha Solteira e Rosana não têm óbitos registrados até o momento. No total, já foram notificados 181.460 casos e 10.767 mortes em 579 municípios paulistas, segundo a Fundação Seade.

É uma proposta para ser debatida e construída com a ajuda de todos. Por isso recomendamos o fortalecimento das equipes dos comitês locais, aqueles que foram formados nas Unidades. A ideia que permeia toda a proposta é que a retomada ocorra sem deixar de lado os princípios de defesa da vida e da proteção da saúde e da segurança das pessoas”, afirma a médica Ludmila Braga, presidente do Comitê Unesp Covid-19 e coordenadora de saúde e segurança do trabalhador da Unesp.

O plano inicial foi desenhado respeitando os critérios recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera os fatores epidemiológicos da região, a capacidade do sistema de saúde e do sistema de vigilância em saúde pública (notificação de casos) para nortear a flexibilização de medidas restritivas, como o isolamento social.

Além de seguir os critérios norteadores da OMS, a proposta de retomada das atividades presenciais na Unesp enviada às Unidades, bem como aos comitês locais de enfrentamento da pandemia, tem como diretrizes os cinco pilares indicados pelo governo estadual para a construção dos protocolos para desenvolvimento de atividades presenciais: distanciamento social, higiene pessoal, comunicação, sanitização de ambientes e monitoramento de casos.