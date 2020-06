Acidente mata jovem na avenida Dante Delmanto

Não há informações sobre as causas do acidente

Da Redação

Um acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira, 17 de junho, vitimou fatalmente Nicholas Eduardo Oyan Domenico, de 27 anos. O fato ocorreu na avenida nida Deputado Dante Delmanto.

O caso foi atendido pela Polícia Militar que, em seu registro, não foi possível apontar as causas do ocorrido ou mesmo se havia mais envolvidos, apenas que deu-se na nova rotatória da via. Vítima estaria em uma motocicleta.

O corpo de Nicholas será sepultado as 15 horas no Cemitério Portal das Cruzes, em Botucatu.