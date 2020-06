Avaré chega a 94 casos confirmados de covid-19; são 75 pessoas curadas

Município ainda contabiliza 8 óbitos

Da Redação

A secretaria de saúde de Avaré confirma 94 casos positivos de covid-19, doença aguda causada pelo novo coronavírus. Desse total, 75 pessoas estão curadas, com o município registrando ainda 8 óbitos.

O boletim informa ainda que 7 avareenses estão em isolamento domiciliar e 4 internados na Santa Casa de Avaré. Além disso, 2 pacientes com suspeita da doença aguardando resultado de exames, 1 deles internado em ventilação mecânica.

No balanço oficia, Avaré ainda registrou 698 casos descartados, incluindo exames feitos em laboratórios particulares.

Além da disponibilização diária no Facebook e no Portal da Transparência da Prefeitura de Avaré, o boletim também está disponível no link https://www.avare.sp.gov.br/ index.php/coronavirus.