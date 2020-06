Botucatu: Ponto MIS fará exibição de filme online em homenagem ao Zé do Caixão

A sessão, realizada em parceria com a SP Cine Play, acontece gratuitamente às 16h

Da Redação

O Ponto MIS – bate-papo de Cinema, programa que apresenta uma sessão de cinema on-line seguida por conversa ao vivo no canal do MIS no YouTube, traz neste sábado, 20, o trabalho de um dos maiores diretores brasileiros, José Mojica Marins, com a exibição de um de seus clássicos: À meia-noite levarei sua alma (Dir. José Mojica Marins, Brasil, 1964, 84min, 16 anos). A sessão, realizada em parceria com a SP Cine Play, acontece gratuitamente às 16h e será seguida por bate-papo ao vivo, às 18h.

Participam da conversa, que tem mediação de Carlos Primati (pesquisador especializado no cinema fantástico), os jornalistas e biógrafos de Mojica, Ivan Finotti e André Barcinski; Paulo Biscaia (diretor, roteirista e editor de cinema) e Marcelo Miranda (jornalista, crítico de cinema, pesquisador e programador).

Para assistir ao filme é necessária inscrição prévia por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPOWbhg0kGIiajtR17Jp4J–fB7NC5gY3PzFh_stuJ9FjsYw/closedform, a partir de quinta-feira, 18.

Com trilha sonora de Caetano Veloso, o filme acompanha a trajetória de Paulo Honório, um modesto caixeiro-viajante que enriquece, compra a fazenda S. Bernardo e contrata casamento com Madalena, a professora da cidade. O conflito se estabelece quando Madalena não aceita ser tratada como propriedade. Com atuações marcantes de Othon Bastos e Isabel Ribeiro, o filme, que estreou em 1972, tornou-se um clássico do cinema brasileiro.

Sobre o Pontos MIS

O Pontos MIS é um programa de formação e difusão cultural com atuação em todo o Estado de São Paulo, realizado pelo MIS em parceria com prefeituras locais. Com filmes, oficinas práticas e palestras, o programa tem como objetivo formar novos públicos para o cinema brasileiro e internacional não comercial. Durante a contenção da Covid-19, a programação acontece virtualmente nos canais do MIS.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura

Rua General Teles, 1738 (Espaço Cultural)

Telefone: 3811-1470 / 3811-1471