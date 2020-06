Mais um morador de Itatinga recebe alta após tratamento da covid-19

No balanço oficial do Governo do Estado, Itatinga possui 30 casos confirmados de covid-19

Por Flávio Fogueral

Um homem de 34 anos, morador de Itatinga, recebeu alta na tarde de terça-feira, 16 de junho, após tratamento contra a covid-19, doença aguda causada pelo novo coronavírus. O paciente foi atendido pelo Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), unidade referenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Boletim emitido pelo serviço de saúde reforçou que o mesmo estava internado em enfermaria. Não ressaltou quantos dias consistiram o tratamento do paciente.

No balanço oficial do Governo do Estado, Itatinga possui 30 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia. Ocorreu um óbito decorrente da doença. Ainda no boletim epidemiológico do Comitê de Contingência para Coronavírus de Itatinga, a Cidade tem 82 casos descartados e 23 em investigação.