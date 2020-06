Avaré recebe 10 respiradores do Governo Estadual

A Secretaria Municipal da Saúde havia feito a solicitação em abril

Da Redação

Após pedido da administração municipal, Avaré recebeu nesta quinta-feira, 18, 10 respiradores do Governo de São Paulo que serão empregados no combate ao coronavírus. A Secretaria Municipal da Saúde havia feito a solicitação em abril.

O prefeito Jô Silvestre, o secretário Municipal da Saúde, Roslindo Machado, e o provedor Miguel Chibani acompanharam a entrega dos equipamentos na Santa Casa de Misericórdia. A estância turística é referência no atendimento em saúde para 16 municípios da região. A Prefeitura declarou estado de calamidade pública por conta da crise sanitária.

Mais vagas

Atualmente, a Santa Casa conta com 10 vagas na Enfermaria e 4 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) específicos para o tratamento de pacientes infectados pela Covid-19. Com os novos respiradores, a cidade passa a ter 14 vagas na UTI, ampliando sua capacidade no atendimento à população durante a pandemia do coronavírus.