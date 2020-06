Botucatu registra uma das mais baixas taxas de isolamento social do estado: 40%

Cidade figura na 98ª colocação entre 104 municípios analisados

Por Flávio Fogueral

Com a taxa de 40% registrada na quarta-feira, 17 de junho, Botucatu voltou a apresentar um dos mais baixos índices de isolamento social registrado em todo o estado, conforme o Sistema de Monitoramento Inteligente (SMI) do governo paulista. A Cidade figura na 98ª colocação entre 104 municípios analisados.

Isso significa que 58.400 botucatuenses respeitaram algum tipo de quarentena, segundo projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que aponta a Cidade com 146 mil habitantes. O desempenho segue a tendência da semana, que teve taxas de 47% (domingo) e 41% na segunda e terça-feira.

Botucatu está abaixo da média estadual, que foi de 46%. O desempenho botucatuense é inferior ao de cidades da região como Avaré (43%), Bauru (42%), Jaú (41%), Piracicaba (41%).

Os constantes desempenhos abaixo da média estadual foi um dos motivos que fez com que a região de Botucatu fosse rebaixada no Plano São Paulo e tenha que adotar novas medidas restritivas, conforme previsto na Fase 3 (laranja), onde há maior rigidez no comércio e determinação de fechamento de bares, restaurantes, lanchonetes e academia, por exemplo.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o índice ideal para se evitar o contágio da covid-19 seria de 70%. Já o governo estadual recomenda que este valor seja igual ou superior a 50%. O isolamento social também é fator preponderante para a classificação no Plano São Paulo, que consiste na flexibilização das atividades econômicas.

Estes indicadores são medidos pelo governo paulista em 104 cidades acima de 70 mil habitantes, por meio da análise de mobilidade dos telefones celulares. As informações são aglutinadas e anonimizadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus.

Botucatu possui 473 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, sendo que 149 moradores positivos da doença estão em isolamento doméstico. Ocorreram doze mortes e 310 recuperados.