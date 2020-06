Fundo Social de Avaré recebe doação de máscaras da concessionária responsável pela SP-255

Fundo Social vai distribuir as máscaras para as famílias cadastradas e pessoas acompanhadas pelo órgão

Da Redação

O Fundo Social de Avaré recebeu a doação de 1000 máscaras da CCR SPVias, concessionária que administra o trecho da Rodovia João Mellão (SP-255) que corta a estância turística.

O material foi recebido na terça-feira, 16. O Fundo Social vai distribuir as máscaras para as famílias cadastradas e pessoas acompanhadas pelo órgão.

A empresa informou que a proposta é apoiar as ações municipais no enfrentamento à pandemia do coronavírus.

A Prefeitura declarou estado de calamidade pública por conta da crise sanitária. Asilos de Avaré também receberam os itens de proteção facial na mesma ocasião.