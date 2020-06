Revisões de fases do Plano São Paulo serão divulgadas às sextas-feiras

Da Redação

O Governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (17) que, a partir de agora, as classificações de fases do Plano São Paulo serão anunciadas sempre às sextas-feiras. A mudança na data tem o objetivo de garantir que as informações sejam mais atualizadas e precisas. As revisões serão fechadas nos dias anteriores à divulgação, sempre às quintas-feiras.

O próximo anúncio de revisão acontecerá em 26 de junho, com apresentação de um novo balanço do plano e a possibilidade de reclassificação das regiões para fases mais ou menos restritas de reabertura econômica. A reavaliação será feita a cada 15 dias e passará a valer na segunda-feira após o anúncio, sendo a classificação vigente nas duas semanas seguintes.

O Centro de Contingência do Coronavírus monitora diariamente os indicadores da epidemia. Se necessário, serão tomadas medidas de restrição nas regiões que não apresentarem melhora, baseado nos dados técnicos de saúde e contágio.

Os indicadores de cada DRS (Departamento Regional de Saúde) determinam cinco possíveis fases de reabertura de atividades econômicas não essenciais. Os critérios são: média da taxa de ocupação de leitos de tratamento intensivo para COVID-19; número de leitos UTI COVID-19 por 100 mil habitantes; e taxas de acréscimo ou decréscimo de casos confirmados, internações e mortes pela doença na comparação com a semana anterior.

Transparência

Os dados estatísticos referentes aos critérios técnicos que norteiam o Plano São Paulo estão à disposição de qualquer pessoa no boletim completo do coronavírus no estado. Todo o material com mapas interativos, gráficos e tabelas com dados consolidados pode ser consultado ou baixado no site www.seade.gov.br/coronavirus, que recebe atualizações diárias.

As estratégias e critérios do Plano São Paulo para retomada da economia de acordo com cinco níveis de reabertura parcial estão à disposição na página www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp.

O site também permite consulta e download de todos os protocolos sanitários para todos os setores produtivos e também as regras de testagem para coronavírus no setor privado.