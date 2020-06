Bienal Internacional do Livro de São Paulo de 2020 é cancelada por causa do novo coronavírus

A Bienal do Livro recebe mais de 600 mil visitantes

Da Redação

A Câmara Brasileira do Livro e a Reed Exhibitions, responsáveis pela realização e organização da 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, comunicam o adiamento do evento para 2022 diante da pandemia de COVID-19 e dos seus impactos. A medida visa garantir a saúde e segurança dos visitantes, autores, expositores, parceiros e colaboradores. Esta é a principal preocupação diante da crise.

De acordo com Vitor Tavares, presidente da CBL, “a intenção do adiamento é garantir que o público e as empresas possam voltar a frequentar o espaço físico do evento em segurança e com responsabilidade”. Tavares ressalta que “em 2022, vamos oferecer novas formas de interação entre leitores, escritores e expositores para uma experiência ainda melhor.

A organização da Bienal Internacional do Livro de São Paulo manterá o público informado sobre todas as novidades do evento, o principal acontecimento literário no Brasil. A Bienal do Livro recebe mais de 600 mil visitantes a cada edição e impacta milhares de leitores, profissionais e empresas. Em respeito a este público, vamos trabalhar para realizar uma edição ainda melhor e que atenda plenamente à expectativa dos leitores de todo o país.