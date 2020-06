Botucatu: comércio terá que adotar redução de horário de funcionamento a partir deste sábado (20), Prefeitura reforçará orientação

Medida é para o cumprimento das normas previstas na Fase 2 (laranja) do Plano SP

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu vai intensificar, a partir deste sábado, 20, a fiscalização no comércio e em empresas do ramo alimentício quanto ao cumprimento das normas de restrição devido ao contágio de Covid-19.

A medida é para o cumprimento das normas previstas na Fase 2 (laranja) do Plano SP, a qual Botucatu está inserida junto com diversas cidades da região. As medidas, que têm validade até 28 de junho, impõe normas mais restritivas para o funcionamento de algumas atividades econômicas.

Nesta etapa, setores como shopping centers, galerias e estabelecimentos similares deverão operar com 20% da capacidade, horário reduzido (4 horas), proibição das praças de alimentação, adoção de protocolos setoriais específicos.

Já o comércio deverá ter a capacidade limitada a 20%, horário reduzido (4 horas seguidas), além de adoção de protocolos padrões e setoriais. Mesma medida se aplica a empresas prestadoras de serviços.

Bares, restaurantes, lanchonetes, salões de beleza e barbearias, academias de esportes em qualquer modalidade não terão permissão alguma de funcionamento, segundo previsto no Plano São Paulo. Indústria e construção civil continuam com funcionamento normal em todo o estado.

Anteriormente, a Fase 3 (amarela) compreendia maior acesso de clientes ao interior das lojas, horários normais de trabalho, permissão de ingresso de pessoas a restaurantes, lanchonetes e bares.

Entidades representativas do comércio sugerem a adoção de horários especiais para atendimento, como das 11 as 15 horas.

Em caso de descumprimento, as empresas poderão receber desde advertência, cassação do alvará de funcionamento ou multas.

Procurada, a Prefeitura de Botucatu não se manifestou sobre como procederá com o cumprimento da fiscalização e das normas estabelecidas pelo governo estadual.