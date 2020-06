Botucatu: lojas abrirão das 10 as 14 horas com novas regras de flexibilização

Estabelecimentos deverão prover ainda distanciamento social entre funcionários e clientes

Do site Botucatu Online

A Prefeitura de Botucatu publicou no Diário Oficial do Município o Decreto 12.019, que estabelecendo as regras de funcionamento das atividades não essenciais, durante o período de enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Município.

O Decreto Municipal estabelece uma série de regras que as empresas deverão se adaptar para que possam funcionar. O ato executivo estabelece que as lojas deverão criar barreiras sanitárias com obrigatório uso de máscaras no rosto, disposição de álcool em gel para funcionários e clientes, além de limitação de clientes em lojas.

Por sua vez, a direção do Sindicato do Comércio Varejista de Botucatu e Região anunciou que a maioria dos lojistas optou por abrir as lojas durante a Fase Laranja das 10h às 14 horas, a partir deste sábado, 20.

Os estabelecimentos deverão prover ainda distanciamento social entre funcionários e clientes que eventualmente estejam aguardando atendimento e dar preferência no atendimento de pessoas idosas, gestantes e pessoas com comorbidades (doenças crônicas).

Além disso, será necessário limitar a quantidade de pessoas dentro dos estabelecimentos no máximo um cliente por fração de 10 m².