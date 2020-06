Botucatu teve a criação de 730 novas empresas no primeiro trimestre, aponta Ministério da Economia

No acumulado do primeiro trimestre, foram extintos 302 empreendimentos

Por Flávio Fogueral

Botucatu registrou a abertura de 730 novas empresas no primeiro trimestre deste ano, aponta levantamento do Ministério da Economia, por meio do Mapa de Empresas. O número corresponde a empreendimentos nos mais diversos setores e segmentos econômicos e corresponde ao período anterior à pandemia de covid-19.

São 714 empreendimentos criados no próprio município e a instalação de dezesseis filiais. No acumulado do primeiro trimestre, foram extintos 302 empreendimentos, o que equivale a 41% do total de aberturas.

A ferramenta, lançada este ano pelo governo federal, se propõe a apresentar informações mensais sobre o procedimento de registro de empresas, como o tempo médio para abertura, e o número de empreendimentos abertos e fechados, inclusive com detalhes sobre a localização e as atividades desenvolvidas. No balanço há qualificação para o desempenho em âmbitos nacional, estadual e municipal.

Segundo o painel, Botucatu possui, até março deste ano, 17.343 empresas ativas, sendo 16.702 matrizes abertas (aquelas cujas sedes são no próprio município), e 641 empresas filiais ativas.

As atividades econômicas que mais geraram novas empresas no trimestre, em Botucatu, foram obras de alvenaria (39), comércio varejista de vestuário (39), promoção de vendas (38), cabeleireiros, manicures e pedicures (36), serviços ambulantes de alimentos (27) e atividades de ensino (25). Por natureza jurídica, janeiro teve 646 empresas criadas a partir de Empresários Individuais (EI), 44 por Sociedade Limitada (LTDA), nove por Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) e oito por Sociedades Anônimas (SA).

O mês com maior número de abertura de empresas em Botucatu foi janeiro, com 285 novos empreendimentos, sendo 279 matrizes e seis filiais de outras cidades. Ao mesmo tempo, 109 empreendimentos foram extintos (saldo de 38,24% em comparação com o número de aberturas), com 104 matrizes e cinco filiais. O tempo de abertura de uma empresa, naquele mês era de nove dias e cinco horas, sendo que eram necessários oito dias e nove horas para o registro do empreendimento.

Março foi o segundo mês que mais registrou criação de empresas em Botucatu: 248, sendo 243 cujas sedes sao botucatuenses e cinco filiais. O encerramento de empresas, em março, foi de 99 empreendimentos (o que corresponde a 46% do saldo com a abertura no período), com 97 matrizes e duas filiais. Para se abrir uma empresa na Cidade, no mês, foi de seis dias e seis horas, sendo que o tempo de registro teve aumento, passando a ser de cinco dias e 22 horas.

Já fevereiro representou o período com o menor fôlego na abertura de novas empresas. foi o segundo mês que mais registrou criação de empresas em Botucatu. Ocorreram 197 registros de empreendimentos, sendo 192 com sede no próprio município e cinco filiais. Naquele mês, foram extintas 94 empresas- o que dá saldo de 49%- com 92 da Cidade e duas representações. A abertura demandava seis dias e doze horas, com seis dias para se efetivar o tempo de registro.