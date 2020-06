Centro Paula Souza lança cursos livres online gratuitos de inglês e espanhol

Interessado pode se inscrever e estudar a qualquer momento, sem necessidade de processo seletivo

Da Redação

O Centro Paula Souza (CPS) lançou em sua plataforma online de educação a distância (EaD) mais dois cursos livres: inglês e espanhol básicos. As formações têm 40 horas, divididas em nove aulas. É possível aprender expressões utilizadas no cotidiano escolar, familiar e profissional, incluindo saudações, verbos, substantivos e elaboração de perguntas e respostas.

O interessado pode se inscrever e estudar a qualquer momento, sem necessidade de processo seletivo. Basta acessar o site mooc.cps.sp.gov.br em um computador conectado à internet e se cadastrar com login e senha. No fim do curso, o estudante passa por uma avaliação online e os aprovados recebem um certificado de conclusão.

Cursos abertos

O CPS disponibiliza também outras doze opções de cursos livres gratuitos com duração de 6 a 40 horas na modalidade Mooc (Massive Open Online Course – sigla em inglês para Curso Online Aberto e Massivo): Autocad, Arduíno, Canvas, Design e Photoshop, Design Thinking, Felicidade, Formação de Professores Mediadores em EaD, Gestão de Conflitos, Gestão de Pessoas, Gestão do Tempo, Mercado de Trabalho e Vendas.

Os conteúdos são dinâmicos, com várias leituras, reflexões, vídeos, jogos, avaliações e exercícios. Lançada em 2015, a plataforma Mooc do CPS soma atualmente mais de 306 mil inscritos. Cerca de 20% desse total corresponde às primeiras semanas de quarentena, com uma média mensal de 34,6 mil inscritos. A média anterior à pandemia era de 2,2 mil inscrições por mês. Os temas mais procurados podem ser conferidos pela internet.

Além dos cursos livres, o CPS conta com três cursos técnicos na modalidade aberta: Administração, Comércio e Secretariado. As aulas têm duração de três semestres e todo o material está disponível na internet.