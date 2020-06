Sabesp fará serviço de manutenção na Vital Brasil neste sábado (20)

Previsão é que os serviços sejam concluídos ainda no período da manhã

Da Redação

A Sabesp informa que neste sábado, dia 20 de junho, vai realizar serviços para ligação de rede de esgoto na Avenida Dr. Vital Brasil, altura do numero 788, em Botucatu.

Durante os trabalhos o transporte coletivo e trânsito local (no sentido Rodoviária – Mão na Roda) serão desviados para a Rua dos Costas, retornando no semáforo do cruzamento com a Rua Coronel Fonseca.

A previsão é que os serviços sejam concluídos ainda no período da manhã, com a liberação da via. A Companhia segue à disposição pelo telefone 0800 055 0195 (ligações gratuitas), pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br ou pelo aplicativo da Sabesp para Android e iOS.