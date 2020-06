Após reunião, donos decidem abrir restaurantes neste final de semana

Botucatu está na faixa laranja, que prevê delivery e drive-thru para estas empresas

Do Leia Notícias

Alguns proprietários de restaurantes e bares da Cidade de Botucatu se reuniram e definiram que irão abrir para o público neste final de semana e não seguirão, neste momento, o Plano SP, que determinou o fechamento.

De acordo com o vídeo de um dos proprietários, os restaurantes já estavam com todas as compras feitas para o final de semana quando foram informados, no dia 18, data do novo Decreto Municipal, que teriam que cumprir o Plano SP, do Governo estadual, e fechar a partir deste sábado.

Desta forma, para evitar um prejuízo ainda maior, em decisão entre alguns dos proprietários, restaurantes e bares da cidade deverão funcionar hoje, 20, e domingo, 21. Não foi confirmada qual atitude será tomada a partir de segunda-feira, 22.

O Presidente do SinHoRes (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Botucatu), Samir Abdallah, disse ao Jornal Leia Notícias que a posição do Sindicato é que “O Decreto está aí para ser cumprido e o Sindicato não tem nenhum autonomia para tomar qualquer outra decisão sobre isso”.

A Prefeitura de Botucatu segue na Justiça solicitando a reclassificação da Cidade na Fase Amarela, deixando a Fase da Laranja, para que bares, restaurantes, academias, clubes e salões de beleza possam abrir, além do comércio poder trabalhar com sua carga horária normal, não apenas 4 horas diárias.