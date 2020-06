Botucatu ultrapassa a marca de 500 casos positivos de Covid-19

Cidade ainda totaliza quinze mortes e 342 recuperados

Por Flávio Fogueral

Neste sábado, 20 de junho, Botucatu chegou a 508 casos confirmados de Covid-19, doença aguda causada pelo novo coronavirus. O número refere-se desde o início da pandemia, em março.

A marca foi atingida após os resultados de testes feitos na comunidade. Segundo o secretário municipal de Saúde, André Spadaro, foram identificados 21 novos casos, chegando a 402 positivos desde abril. Ao mesmo tempo, foram 195 exames negativos para o vírus Sars-Cov2, totalizando 3312.

No balanço, atualmente quatro botucatuenses estão internados em hospitais para tratamento, sendo que 148 estão em quarentena. O índice de ocupação de leitos de UTI no Hospital das Clínicas é de 40% (doze dia trinta leitos ocupados) e no Hospital Unimed está em 10%.

A Cidade ainda totaliza quinze mortes e 342 recuperados.