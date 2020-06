Morre mais um idoso vítima do surto de Covid-19 em casas de repouso

Paciente estava internado no Hospital das Clínicas e apresentava comorbidades

Da Redação

O surto de Covid-19 em duas casas de repouso em Botucatu fez mais uma vítima fatal. Morreu na sexta-feira, 19 de junho, um homem de 85 anos e que era interno de uma das instituições afetadas.

O paciente estava internado no Hospital das Clínicas de Botucatu e apresentava comorbidades, segundo o secretário municipal de Saúde, André Spadaro.

Como é procedimento padrão, não houve velório. O Hospital das Clínicas em seu boletim diário não havia informado o óbito.

O surto de Covid-19 nas duas casas de repouso já matou seis pessoas. Isso fez com que o município fizesse testagem em todas as 30 instituições prestadoras de cuidados a idosos existentes no município.