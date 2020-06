Shopping Botucatu segue aberto das 12h às 20h. Na Praça de Alimentação só é permitido retirar a comida

Botucatu está na Fase 2, com maiores restrições de funcionamento

Do Leia Notícias

De acordo com informações levantadas pelo Jornal Leia Notícias, o Shopping Botucatu ainda não definiu seu novo horário de funcionamento, com a classificação de Botucatu na Fase 2 (Laranja) do Governo de SP.

O Shopping segue aberto das 12h às 20 horas, mas não são todas as operações que estão em funcionamento.

Na Praça de Alimentação, o cliente não pode sentar para comer nas mesas, apenas pegar a comida para levar para casa. O Cinema e as áreas de lazer permanecem fechados.