App verificará autenticidade de documento de veículo na América do Sul

Aplicativo verifica a autenticidade tanto dos documentos impressos quanto dos digitais

Da Agência Brasil

O aplicativo Vio desenvolvido para verificar a validação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) já está disponível nas lojas de aplicativos da Apple e do Google (App Store e no Google Play) dos países da América do Sul, com exceção das Guianas e do Suriname, que não possuem lojas próprias, de acordo com dados do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

Com o aplicativo, qualquer pessoa do continente pode baixar o Vio a partir das lojas virtuais de cada país, fazer a leitura dos QR Codes e verificar sua autenticidade. Os brasileiros podem obter os documentos eletrônicos baixando o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) que reúne a CNH e o CRLV digitais. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), o Serpro e o Grupo do Mercado Comum (GMC), órgão responsável por negociar acordos em nome do Mercado Comum do Sul (Mercosul, grupo que inclui Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai).

Segundo o gestor responsável pelo aplicativo de validação no Serpro, Lary Fernandes, o principal benefício é que os órgãos de fiscalização de todos esses países passam a ter condições tecnológicas de comprovar a autenticidade dos documentos de trânsito dos brasileiros. “A disponibilização do Vio nas lojas da América do Sul é um ganho na segurança para o cidadão brasileiro que transita pelos países da região. Entrar nestes países com carros furtados ou com documentos falsificados vai ser muito mais difícil”, explicou em nota.

O aplicativo verifica a autenticidade tanto dos documentos impressos quanto dos digitais, por meio da leitura de um QR Code presente na CNH e no CRLV. O aplicativo também pode ser utilizado para checar a validade também da Placa de Identificação Veicular (PIV).

“Com a disponibilização do Vio, ficam superados os obstáculos técnicos para a validação, em nove países, da CNH, do CRLV e da PIV. Agora, a aceitação dos documentos depende do engajamento dos órgãos de fiscalização de cada um deles”, informa o chefe de Divisão de Soluções de Gestão de Trânsito do Serpro, Isidro Monteiro.