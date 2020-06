Botucatu teve 16 interrupções de energia elétrica devido a pipas

Os desligamentos e os acidentes causados pelas pipas podem ser evitados com alguns cuidados simples

Com a chegada de junho, que traz tempo seco e ventos propícios, mesmo com o isolamento social crianças, adolescentes e até mesmo adultos, aproveitam esta época do ano para ir às ruas e empinar pipas. Popular entre todas as idades e culturas, a inocente brincadeira infantil perde um pouco de seu colorido com os acidentes que ocorrem nas proximidades das redes de energia elétrica.

Atenta à segurança da população e à qualidade do fornecimento de energia para seus clientes, a CPFL Paulista, por meio da campanha Guardião da Vida, alerta para estes acidentes e ocorrências de falta de energia provocados pelas pipas. Um levantamento realizado pela companhia identificou o triplo de interrupções no fornecimento causadas elas entre abril e maio de 2020 – período da quarentena imposta pelo novo coronavírus – em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 832 registros em toda a sua área de atuação nos dois meses deste ano contra apenas 283 em abril e maio de 2019.

A região de Bauru seguiu a mesma tendência, registrando 105 interrupções por pipa em abril e maio deste ano e 34 ocorrências no mesmo período do ano passado. A cidade com mais casos em 2020 é Bauru, seguida por Botucatu e Jaú. A única na contramão é Bofete que não registrou interrupção neste ano contra três em 2019. Confira os detalhes na tabela abaixo:

REGIÃO DE BAURU – INTERRUPÇÕES CAUSADAS POR PIPAS ​ ​ MUNICÍPIO ABRIL/MAIO – 2019 ABRIL/MAIO – 2020 BAURU 9 35 BOTUCATU 5 16 JAÚ 2 15 IACANGA 0 5 PROMISSÃO 4 5 IGARAÇU DO TIETÊ 0 4 LENÇÓIS PAULISTA 3 4 LINS 1 4 AGUDOS 3 3 BARIRI 2 3 SÃO MANUEL 0 3 PEDERNEIRAS 1 2 BOCAINA 0 1 GUAIMBÊ 0 1 ITAPUÍ 0 1 ITATINGA 1 1 MINEIROS DO TIETÊ 0 1 PIRAJUÍ 0 1 BOFETE

Segurança sempre. Um brinquedo inofensivo que traz transtornos quando utilizado de forma inadequada, podendo provocar acidentes graves e até fatais e corte no fornecimento de energia. Muitas pipas ficam enroscadas nos fios e causam interrupções nos meses seguintes. Isso ocorre porque a linha e a estrutura da pipa, enrolada nos cabos elétricos, se tornam condutoras de energia quando chove.

Os desligamentos e os acidentes causados pelas pipas podem ser evitados com alguns cuidados simples. É importante escolher um local longe da fiação elétrica, como campos abertos e parques, fugindo do entorno de rodovias ou das avenidas de intenso movimento, onde também podem acontecer os atropelamentos.

Não tente resgatar uma pipa enroscada na rede elétrica, pois além de provocar desligamentos no fornecimento de energia pode causar acidentes, com vítimas fatais. O ideal é soltar pipas longe da rede elétrica. Se acontecer de o brinquedo ficar preso em um fio, a melhor atitude é dá-lo como perdido.

Além disso, vale destacar que no estado de São Paulo é crime de acordo com a lei estadual nº 12.192, de 2006, usar o cerol ou a chamada “linha chilena”. Por conduzirem eletricidade, em contato com a rede elétrica, aumentam o risco de choques. Por conta do seu poder cortante, essas linhas podem romper os cabos da rede e provocar curtos-circuitos, além de colocar em risco a vida de ciclistas e motociclistas.

Confira dez dicas básicas da CPFL Paulista para uma brincadeira mais segura:

1 Empine pipas longe de rede elétrica, em locais onde não exista nenhum tipo de cabo de energia;

2 Dê preferência a espaços abertos como praças, parques e campos de futebol para usar o brinquedo;

3 Evite também soltar pipas em canteiros centrais de ruas, avenidas ou rodovias, locais onde existe fluxo de veículos;

4 Nunca use cerol ou a linha “chilena”, eles são proibidos por lei (Lei Estadual – Nº 12.192, de 2006);

5 Evite também as “rabiolas”, pois elas enroscam nos fios elétricos, desligando o sistema, podendo provocar choques elétricos, muitas vezes fatais;

6 Utilizar papel alumínio na confecção da pipa é perigoso, pois este material pode provocar curtos-circuitos;

7 Caso a pipa enrosque nos fios, não tente soltá-la. O melhor a fazer é desistir do brinquedo;

8 Nunca tente resgatar ou remover uma pipa com canos, bambus, ou laçar o brinquedo na rede elétrica com uso de linhas. Essas atitudes podem representar sério risco à vida;

9 Não solte pipas em dias de chuva, com incidência de descargas atmosféricas (raios). Ela funciona como para-raios, conduzindo energia;

10 Não se deve subir nas lajes das casas para empinar a pipa. Nesse caso, além de se aproximar da rede elétrica, qualquer distração pode causar uma queda.

Em caso de falta de energia, ou acidente com uma pipa e a rede elétrica, entre em contato com os canais de atendimento da CPFL Paulista:

· Web mobile: www.cpfl.com.br (acesso via smartphone)

· App “CPFL Energia”, disponível para smartphones Android ou iOs

· Agência Virtual: www.cpfl.com.br

· SMS: enviar para 27351 (em casos de falta de energia, o cliente envia seu código de consumidor para este número e recebe também via SMS a previsão de restabelecimento)

· Call Center: 0800 010 1010 (ligação gratuita)