Corinthians tem 21 casos positivos de Covid-19 no elenco

Deste total, 13 já estão recuperados

Do G1

O Corinthians confirmou neste domingo um número impressionante de infectados com Covid-19. Foram 21 jogadores do elenco principal contaminados com o novo coronavírus nos últimos meses.

Deste total, 13 já estão recuperados. Como informou o clube no último sábado, outros oito serão afastados do reinício das atividades até que se recuperem por completo. O número chamou a atenção do clube. Afinal, são 27 atletas no atual elenco profissional.

O Timão realizou um total de 190 testes. Este número, além dos jogadores, inclui funcionários e familiares que vivem com os colaboradores.

O total entre os membros de comissão técnica e estafe também é considerado alto. Quatro serão afastados do retorno das atividades por estarem contaminados e outros 17 tiveram a doença, se recuperaram e desenvolveram anticorpos para a Covid-19.

Entre os funcionários do CT Joaquim Grava, 12 já estão recuperados e outro será afastado do retorno, que acontece nesta segunda-feira. Para voltar ao CT, serão tomadas medidas preventivas ao novo coronavírus, com base no protocolo definido junto à Federação Paulista de Futebol.