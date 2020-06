Moradores relatam transtornos com terreno

Local tem provocado invasão de animais peçonhentos nas casas vizinhas

Da Redação

Moradores da Vila São Benedito, nas proximidades do Hospital Unimed, relataram transtornos com a falta de manutenção e limpeza em um terreno.

Segundo os mesmos, que procuraram o Notícias e pediram para que as identidades fossem preservadas, o local que está na Rua Joaquim Lyra Brandão, encontra-se há pelo menos dois meses sem nenhum tipo de manutenção ou limpeza.

Com isso, o mato alto toma conta do espaço, provocando também acúmulo de sujeira e atraindo ratos e animais peçonhentos para as casas do entorno.

Os vizinhos relataram terem feito pedidos de limpeza e até o momento nada foi feito.

A falta de manutenção de terrenos, muros e calçadas pode acarretar multas em Botucatu. O valor da penalidade é de R$ 5,50 por metro quadrado. Já a multa para manter em ordem o muro do imóvel passou de R$ 7 para R$ 15, e a calçada (passeio público) de R$ 5 para R$ 10.

Os munícipes podem acionar a Prefeitura sobre necessidades de zeladoria através do Balcão da Cidadania pessoalmente, pelo site da Prefeitura (botucatu.sp.gov.br), ou pelos telefones 3811-1401, 3811-1431 e 0800 773 3090.