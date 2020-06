Ocupação de leitos de UTI no Hospital das Clínicas de Botucatu cresce 20% em 48 horas

Atualmente são 30 leitos de UTI disponíveis no Hospital somente para a covid-19

Por Flávio Fogueral

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) está em 46% neste domingo, 21 de junho. O crescimento é de 20 pontos percentuais nas últimas 48 horas.

É o que aponta relatório emitido pela própria instituição, desde que os o número de leitos passou a ser de 30 vagas, na sexta-feira, 19 de junho.

Já no sábado, a taxa de ocupação dos leitos de UTI era de 40%, com doze das trinta vagas ocupadas. Eram sete casos suspeitos e cinco positivos para a doença.

Hoje são catorze pessoas internadas na UTI do hospital. Há dois dias, este número era de oito pacientes neste serviço.

Neste domingo, dos catorze internados em UTI, quatro são positivos para o coronavirus e dez são suspeitos. No dia 19, porém, eram três casos suspeitos e cinco positivos. Já a ocupação de leitos em enfermaria é de 16%. O HCFMB tem cem vagas nesta modalidade.

O HCFMB, vinculado a Secretaria de Saúde do Estado e ao Sistema Único de Saúde, é a unidade referenciada para o tratamento da covid-19 em uma região que engloba mais de 2 milhões de pessoas do Polo Cuesta e Vale do Jurumirim.

O Hospital das Clínicas ainda contabiliza o total de 31 óbitos por COVID-19, sendo:

11 – Botucatu

2 – Laranjal Paulista

1 – Arandu

3 – São Manuel

3 – Conchas

1 – Itatinga

2 – Bofete

2 – Torre de Pedra

3 – Areiópolis

1 – Pardinho

1 – Pirajuí

1 – Pereiras