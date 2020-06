Prefeitura de Bauru realiza orientação ao comércio

A equipe de fiscalização sofreu ataques verbais e ameaças de alguns comerciantes

Da Redação

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Planejamento (Seplan), realizou neste sábado (20/06), ação de fiscalização nos principais pontos de comércio da cidade para orientar os comerciantes da impossibilidade de trabalharem com as portas abertas e retirada de mercadoria conforme Decreto n. 14.835, de 14 de junho de 2020 (decreto vigente), que determina que os estabelecimentos comerciais estejam autorizados a realizar atendimento ao público em horário reduzido: das 10h às 16h, apenas de segunda a sexta, não estando autorizada a abertura das lojas aos fins de semana e feriados, como medida de combate à pandemia do novo coronavírus.

A operação começou pela manhã no centro da cidade e seguiu para outros bairros. A ação de orientação feita junto ao comércio foi para que as normas sanitárias vigentes fossem seguidas.

A equipe de fiscalização sofreu ataques verbais e ameaças de alguns comerciantes que se basearam em publicações feitas nas redes sociais, acusando funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Bauru e incitando a desobediência civil.

Condutas desse tipo confundem comerciantes, expõe pessoas à violência e traz risco direto a saúde da população que nessa última semana registrou quase 400 novos casos de Covid19 e as mortes chegaram a 21 pessoas que perderam a vida para esse vírus.

As ações necessárias já estão sendo tomadas pela prefeitura para preservar e proteger seus servidores e a população de Bauru.