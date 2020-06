Botucatu: Ministério Público pede investigação em casas de repouso após surto de covid-19 que matou 6 idosos

Surto ocorreu no início de junho e infectou dezoito idosos e oito cuidadores, além dos mortos

Da Redação

O Ministério Público solicitou à Polícia Civil a abertura de inquérito policial tendo a vista de apuração de responsabilidades decorrentes durante o surto de covid-19 em duas casas de repouso de Botucatu. A informação foi divulgada pelo prefeito Mário Pardini em sua página oficial.

Caberá agora à Polícia Civil averiguar as causas e se ocorreu algum tipo de negligência no controle ou mesmo prevenção à propagação da covid-19. O surto, que começou no início de junho, vitimou fatalmente seis idosos e infectou oito cuidadores e dezoito idosos internos no Lar São Rafael, na Vila Mariana, e Lar Nossa Senhora de Fátima, no Centro.