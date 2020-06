Sobre Michael Jackson

Objetivo do filme é defender Michael Jackson contra as alegações de abuso sexual infantil

Por Oscar D’Ambrosio*

Em tempos em que se discute o que é verdade e mentira, o que são fake news e como deve ser contida a sua disseminação, os episódios polêmicos envolvendo a suposta pedofilia do popstar Michael Jackson parecem ganhar um novo sentido na direção de entender melhor como o caso foi tratado pela justiça e pela mídia.

Após o documentário “Leaving Neverland” (janeiro de 2019), que apresentava contundentes depoimentos de Wade Robson e James Safechuck, nos quais eles afirmavam terem sido abusados sexualmente pelo Rei do Pop quando crianças, foi lançado, em agosto do mesmo ano, um outro documentário, intitulado “Michael Jackson: Chase The Truth”.

O objetivo do filme é defender Michael Jackson contra as alegações de abuso sexual infantil do filme anterior. Para isso, há falas de Matt Fiddes, ex-guarda-costas de Jackson, e do ator Mark Lester, que alega que as alegações de abuso de Safechuck e Robson são mentirosas e motivadas por interesse financeiro.

Tendo a frase “Quanto maior a estrela, maior o alvo” de Jackson como um argumento, o filme busca tirar a credibilidade dos entrevistados do documentário anterior. Absolvido em 2005 após julgamento sobre pedofilia que durou 14 semanas, Michael Jackson, falecido em 2009, sempre rebateu as acusações. Era culpado ou inocente? Veja os dois documentários e conclua.

Oscar D’Ambrosio é jornalista pela USP, mestre em Artes Visuais pela Unesp, graduado em Letras (Português e Inglês) e doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Gerente de Comunicação e Marketing da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Coordena o projeto @arteemtempodecoronavirus e é responsável pelo site www.oscardambrosio.com.br