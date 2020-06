Abaixo-assinado virtual pede que trabalhadores do comércio passem por testes de Covid-19

Botucatu tem 519 casos confirmados de Covid-19 com quinze óbitos

Da Redação

Uma iniciativa particular criou um abaixo-assinado virtual que pede ao prefeito Mário Pardini (PSDB) a aplicação exclusiva de teste a todos os profissionais do comércio em Botucatu.

Hospedado na plataforma Charge.org, a petição apresenta sua justificativa tendo em vista “as atuais condições pandêmicas e nossa obrigatoriedade em manter a economia municipal girando. As empregadas do comércio, pessoas com grande exposição ao público, encontram-se em atividade periculosa em serviço, assim como outro setores de trabalho”.

O abaixo-assinado pode ser acessado ao clicar aqui.

O setor comercial é um dos que mais empregam em Botucatu, sendo responsável pela geração de 8 mil postos de trabalho formal, em 2460 empresas do setor, conforme dados do Ministério da Economia.

O setor de varejo tem funcionado com restrições de atendimento e adoção de medidas de segurança e proteção aos funcionários (máscaras faciais e álcool em gel), conforme determinado em decreto estadual, sob a possibilidade de aplicação de multa e cassação de alvará em caso de descumprimento.

Nesta semana a Prefeitura de Botucatu anunciou a realização de 1.200 testes em profissionais da saúde e guardas municipais, além de 1.400 exames na população por meio de sorteio.

