Alunos do Ensino Médio da rede estadual já podem acessar material de estudos para o Enem

O conteúdo está disponível na Secretaria Escolar Digital (SED)

Da Redação

Alunos do Ensino Médio da rede estadual ganharam mais uma forma de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Agora, além das aulas preparatórias no Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP), os estudantes têm acesso a todo o material pedagógico utilizado nas aulas.

O conteúdo está disponível na Secretaria Escolar Digital (SED) e contém apresentações, exercícios, gabaritos e propostas de temas para redação. Todos os sábados, a partir das 8h30, os estudantes podem acompanhar aulas dedicadas a preparação dos estudantes para Enem pelo aplicativo do CMSP ou pela TV Educação.

Nas transmissões, são abordadas competências solicitadas no exame: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação.