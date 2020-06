Botucatu tem 13 novos casos confirmados de covid-19 e total chega a 534 desde o início da pandemia

Botucatu ainda registrou nesta terça-feira, 23 de junho, mais um óbito em decorrência da covid-19

Por Flávio Fogueral

Botucatu recebeu novas confirmações de casos positivos de covid-19 nesta terça-feira, 23 de junho. Ao todo são treze moradores da cidade que estão contaminados com o novo coronavírus, fazendo com que o total chegue a 534 desde o início da pandemia, em março.

Boletim epidemiológico emitido pela Prefeitura de Botucatu aponta que os casos confirmados vieram dos testes realizados na comunidade. Com isso, esta modalidade já identificou 416 pessoas com o vírus SARS-Cov2, enquanto que 3420 botucatuenses com sintomas de síndrome gripal apontaram como negativas para a doença.

Ainda no boletim, até esta terça-feira são seis moradores da Cidade positivos para a covid-19 internados em hospitais e seis com suspeitas em tratamento. No Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é de 40%- 12 dos 30 leitos ocupados-, enquanto que no Hospital Unimed este índice é de 10% (um leito em dez disponíveis). Ainda há 156 pessoas em quarentena doméstica recebendo monitoramento para os sintomas da doença.

Botucatu ainda teve mais um óbito em decorrência da covid-19, sendo uma mulher de 85 anos que estava internada no Hospital Unimed. O número de vítimas fatais sobe para quinze. Já os casos de pessoas recuperadas são 357.