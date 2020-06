Idosos estavam em isolamento e não houve negligência, diz responsável por casas de repouso após surto de Covid-19

Enfermeiro responsável salienta que todos os protocolos foram seguidos à risca e que está “surpreso e abalado”

Da Redação

O recente surto de covid-19, doença aguda causada pelo novo coronavírus, ocorrido em duas casas de longa permanência em Botucatu- Lar Nossa Senhora de Fátima e Lar São Rafael-, provocou crescimento no número de óbitos no município ocorridos pela doença. No entanto, a direção dos dois locais frisa que não houve negligência, sendo que todos os protocolos de segurança eram seguidos, como capacitação de funcionários e isolamento.

Das quinze mortes ocorridas no município em decorrência do coronavírus desde o início da pandemia, seis – ou 40%- são originárias do surto nas duas casas de longa permanência. Por isso, o Poder Público realiza nos últimos dias uma força-tarefa para verificar possíveis focos de contaminação em demais

Devido ao caso, o prefeito de Botucatu, Mário Pardini, solicitou no início da semana que o Ministério Público investigue as causas do surto. Caberá agora à Polícia Civil averiguar as causas e se ocorreu algum tipo de negligência no controle ou mesmo prevenção à propagação da covid-19.

Além dos seis óbitos registrados nas casas até 1º de junho, quinze internos e seis funcionários apontaram com diagnóstico positivo para a covid-19. Os idosos que testaram negativo, nas duas casas, serão colocados em hotéis da cidade, em quarentena.

Enfermeiro e responsável pelas duas casas de longa permanência de idosos, Alex Firmino Ramos, salienta que todos os procedimentos de segurança e proteção aos internos foram adotados desde o início da pandemia, em março. Por meio de nota encaminhada ao Notícias, ele frisa que as visitas estão suspensas desde então, bem como a capacitação de funcionários (profissionais da saúde e cuidadores) para os procedimentos de higienização das mãos, higiene respiratória, bem como dos sintomas da covid-19.

“Todas as medidas previstas na norma técnica nº 5 da Anvisa foram seguidas. As visitas estão suspensas desde o início da pandemia, todos os funcionários passaram por treinamento sobre higiene das mãos, etiqueta da tosse, higiene respiratória e sintomas. Também receberam equipamentos de proteção individual e trabalhavam paramentados. Mesmo com todos os cuidados infelizmente não conseguimos evitar o pior. Não sabemos como iniciou tudo isso”, frisa a nota.

Segundo Alex, ambas as casas (Lar Nossa Senhora de Fátima e Lar São Rafael) encontravam-se em isolamento desde o início da pandemia, sem visita de familiares ou pessoas externas. Ressaltou que todos os funcionários trabalhavam paramentados e que não é possível saber a origem da contaminação. “A casa estava em isolamento desde o inicio da pandemia, sem visita de familiares e todos os funcionários trabalhando paramentados, seguindo todo o protocolo de COVID-19 e por isso não temos como saber a fonte da contaminação. A partir da confirmação dos casos, os pacientes não reagentes foram encaminhados para um Hotel, com hospedagem financiada pela Prefeitura e toda a assistência de enfermagem e hotelaria (lavagem das roupas) financiadas pela instituição. Durante todo o período ficamos responsáveis pela avaliação criteriosa de todos os hóspedes, inclusive os do Hotel. Agradecemos imensamente o apoio dos familiares, que confiam no nosso trabalho e sabem que continuamos fazendo o melhor para todos os hóspedes”, salientou a nota.

Quanto à apuração que o Ministério Público e a Polícia Civil poderão iniciar, Ramos frisa que “o prefeito está fazendo o papel dele. Estou muito tranquilo, pra mim o que importa é a minha consciência em relação a qualidade da assistência oferecida aos idosos e o apoio dos familiares”.

Alex frisou que está “surpreso e abalado” com a confirmação dos casos. “Não houve nenhum tipo de negligência na assistência, as pacientes que apresentaram sintomas foram imediatamente avaliadas por equipe médica e encaminhadas ao hospital, tenho 22 anos de experiência na área e jamais deixaria uma paciente sintomática sem assistência”, reforçou.