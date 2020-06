Botucatu: supermercados são autuados por não cumprirem normas sanitárias contra a covid-19

Empresas permitiam o acesso de mais de uma pessoa por família no interior das lojas

Da Redação

Dois supermercados em Botucatu foram autuados pela Vigilância Sanitária nesta quarta-feira, 24 de junho, devido aodao do decreto municipal que regulamenta o funcionamento destes estabelecimentos durante a pandemia de Covid-19.

A informação foi divulgada pelo prefeito Mário Pardini (PSDB) em sua página no Facebook. Segundo o chefe do Executivo municipal, os estabelecimentos permitiam o acesso de mais de uma pessoa por família no interior das lojas. Não foram informados os nomes dos estabelecimentos.

O decreto municipal veda essa prática e ainda estabelece que sejam aferidas a temperatura das pessoas que ingressam nos estabelecimentos, bem como a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial. As empresas ainda devem abrir em horários exclusivos para idosos e providenciar a constante higienização dos locais.

Não foi informado se as lojas receberam multas na autuação ou apenas advertência.

Botucatu tem 534 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia com quinze mortes.