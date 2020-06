Botucatu tem mais 11 casos positivos de Covid-19; total chega a 548 desde o início da pandemia

Pessoas recuperadas chega a 368 desde o início da pandemia, representando 67% do total

Por Flávio Fogueral

Os testes realizados na comunidade apontaram mais onze casos de covid-19 em Botucatu. Desde o início da pandemia são 548 pessoas infectados pelo novo coronavírus no município, conforme boletim emitido pela Secretaria de Saúde. Já o número de pessoas recuperadas chega a 368 desde o início da pandemia, representando 67% do total.

Conforme o informe municipal, os novos casos identificados na comunidade somam 427 pessoas positivas ao vírus SARS-Cov2, enquanto que mais 80 botucatuenses que apresentaram algum tipo de síndrome gripal apontaram negativos para o coronavírus. Desde o início da testagem comunitária são 3.500 resultados negativos.

Quanto à assistência hospitalar, vinte botucatuenses estão internados em unidades de saúde, sendo seis casos positivos e catorze suspeitos. No entanto, sete pessoas estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A taxa de ocupação de leitos deste serviço está em 40% no Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) e em 10% no Hospital Unimed.

A covid-19 também vitimou fatalmente quinze botucatuenses, sendo oito apenas em um surto registrado em duas casas de repouso.