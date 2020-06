Em 48 horas, HC teve aumento de 44% de pacientes de Botucatu e Região para tratamento de Covid

Do Leia Notícias

De acordo com dados divulgados pela Assessoria de Imprensa do Hospital das Clínicas de Botucatu, nas últimas 48 horas houve um aumento de 44% de pacientes internados – entre suspeitos e positivos de Covid-19, de Botucatu e região.

No dia 22 de junho, o HC divulgou que havia 25 pacientes, no total, internados. Nesta quarta-feira, 24, este número subiu para 36 pacientes.

O principal aumento é em relação ao número de internados em enfermaria do HC. No dia 22 eram 13 pacientes e nesta quarta-feira são 22, um aumento de quase 70%.

Segundo Tabela emitida pelo Hospital das Clínicas, neste momento o HC conta com 7 pacientes positivos de Covid-19 em UTI, 7 pacientes com caso suspeito em UTI, 3 pacientes positivo em enfermaria e 19 pacientes com caso suspeito em enfermaria.