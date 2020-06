Itatinga: acidente mata dois após colisão em rodovia; uma das vítimas era botucatuense

Causas do acidente ainda são apuradas pela Polícia

Da Redação

Um acidente por volta das 23 horas de terça-feira, 23 de junho, na rodovia Jorge Saab, que liga Itatinga a Rodovia Castelo Branco (SP 280), matou duas pessoas, sendo um botucatuense funcionário da Eucatex.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Itatinga, ocorreu colisão frontal entre um veículo de passeio e uma caminhonete. As causas do acidente ainda são apuradas pela Polícia.

Colisão frontal provocou duas mortes, sendo uma instantânea Colisão frontal provocou duas mortes, sendo uma instantânea Adriano Janes Fudoli foi encaminhado ao hospital mas não resistiu aos ferimentos





No atendimento inicial foram constatadas três vítimas, sendo que havia uma presa às ferragens. Uma das pessoas, Cléber Fogaça de Paula, de 30 anos, morreu no local.

Já Adriano Janes Fudoli, de 38 anos, foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas de Botucatu, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima era natural de Botucatu e trabalhava na Eucatex.

A terceira vítima foi encaminhada ao Hospital das Clínicas e seu estado é grave. O nome da pessoa não foi divulgado.