HellgardeN lança videoclipe para o single ‘Evolution or Destruction’

O HellgardeN lançou, em suas redes sociais e canal do YouTube, seu segundo videoclipe do single ‘Evolution or Destruction’. A música faz parte do álbum “Making Noise, Living Fast”, disponibilizado em CD, LP e formatos digitais pelo selo americano Brutal Records.

“Com toda essa situação do vírus em todo o mundo, nossa ideia é propor essa reflexão sobre alguns dos problemas comportamentais de nossa geração. Vimos muitos eventos que não nos distanciam daqueles que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial ”, diz Diego Pascuci.

O vocalista também explica que fez a letra da música, escrita há dois anos, parecer mais reflexiva. “O clipe definiu claramente o que queríamos dizer com a letra da música e, com isso, queremos propor a necessidade da evolução do ser humano para que ele não cave sua própria cova”, completa.

O primeiro clipe, lançado em julho de 2019, do single “Learned to Play Dirty”, já alcançou mais de 68 mil visualizações e foi elogiado por grandes nomes do metal, como Rafael Bittencourt, fundador e guitarrista de Angra.

Com influências do thrash e groove metal, o HellgardeN mostra em seu primeiro álbum de estúdio, gravado no ForestLab Studios, em Petrópolis (RJ), músicas orgânicas, viscerais e marcantes. Com riffs incríveis, vocais rasgados e um som violento de bateria e baixo, lembrando bandas dos anos 80, como Pantera e Lamb of God.

Confira o videoclipe oficial do single ‘Evolution or Destruction’:

Dirigido e Editado por Guilherme Dorini

Imagens de Thiago Victal, Ste de Carvalho e Miguel Rivero

Música de HellgardeN

Formação:

Diego Pascuci – Vocais

Caick Gabriel – Guitarra

Matheus Barreiros – Bateria

Guilherme Biondo – Baixo

Faixas de “Making Noise, Living Fast”:

1- Spit on Hipocrisy

2- Evolution or Destruction

3- Learned to Play Dirty

4- Fuck the Consequences

5- Brainwash

6- Making Noise, Living Fast

7- Believe in Yourself or Die

8- Possessed by Noise

Arte da capa HellgardeN

Foto da capa: Ste de Carvalho

Estilo: Heavy Metal / Thrash Metal / Groove Metal

Gravadora: Brutal Records

Produtor: Lisciel Franco

Engenheiro de gravação: Roberto Carvalho

Masterização: Alan Douches (Motörhead e Sepultura).

