Número de homicídios tem alta no mês de maio em SP

Da Agência Brasil

O estado de São Paulo registrou uma alta de 5,6% no número de homicídios dolosos no mês de maio. As mortes intencionais passaram de 214, em maio de 2019, para 226, no quinto mês de 2020. O indicador do número de vítimas de homicídios também aumentou em maio, com elevação de 5,8%: foram 236 vítimas ante 223 no mesmo mês de 2019. Os dados, divulgados hoje (25), são da Secretaria de Segurança Pública do estado.

Já o número de ocorrências e vítimas de latrocínio apresentaram redução no quinto mês de 2020, em relação a igual período do ano anterior. Os dois indicadores passaram de 15 para dez, ambos os menores da série histórica, iniciada em 2001.

Os registros de estupros também caíram, passando de 1.078, em maio de 2019, para 669 no quinto mês de 2020, uma diminuição de 37,9%.

Os roubos em geral tiveram queda de 28,5% em maio deste ano, com 15.285 ocorrências, o menor número da série histórica. No mesmo mês do ano passado, foram registrados 21.390 casos. Os furtos em geral caíram 49% no quinto mês de 2020, em relação a maio de 2019. Com uma diferença de 22.847 casos, o número passou de 46.625 para 23.778.