Câmara de Botucatu suspende sessão devido a novo decreto de quarentena

Também estão suspensas atividades presenciais na Câmara

Da Redação

No sentido de atender à determinação estadual anunciada pelo governador João Dória nesta sexta-feira (26/06), que reclassificou a região de Bauru – e consequentemente Botucatu – na fase vermelha da quarentena, a Câmara Municipal de Botucatu publicou o Ato da Mesa 10/2020.

Como ato, a sessão ordinária que iria acontecer na próxima segunda-feira (29/06) está suspensa e a Mesa Diretora da Câmara também prorrogou até o dia 12 de julho as medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus contidas no Ato da Mesa 05/2020, que já vinham sendo seguidas desde 30 de abril.

Entre as medidas, constam a recomendação do uso de máscaras de proteção individual nas dependências da Casa, a suspensão de atendimentos presenciais, a limitação da circulação de pessoas internamente e a execução do teletrabalho.