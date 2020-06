Casos de Covid-19 chegam a 586 em Botucatu

Desde o início da pandemia, 388 botucatuenses se recuperaram

Por Flávio Fogueral

No dia em que foi reclassificada para a Fase 3 do Plano SP no processo de flexibilização, Botucatu atingiu 586 casos de Covid-19 nesta sexta-feira, 26 de junho.

São sete novos casos nas últimas vinte e quatro horas, segundo o boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde.

As novas confirmações vieram dos testes na comunidade que ocorrem desde abril. Ao todo são 462 pessoas infectadas pelo novo coronavirus, enquanto que 3.771 pessoas com sintomas de síndrome gripal apontaram negativas para a doença.

Há 25 pessoas internadas em hospitais, sendo cinco positivas para a covid-19. As taxas de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) são de 53% no Hospital das Clínicas (16 das 30 vagas) e de 20% no Hospital Unimed (2 das 10 vagas). Até esta sexta-feira, dez botucatuenses encontravam-se em UTI.

A Cidade ainda contabiliza 178 pessoas em quarentena recebendo monitoramento para sintomas da Covid-19.

Desde o início da pandemia, 388 botucatuenses se recuperaram. A Covid-19 também matou quinze pessoas no município.