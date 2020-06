Contemplados do Cachoeirinha 4 começarão a se mudar na próxima semana

Assinatura dos contratos ocorre nos últimos dias

As 240 famílias contempladas com os apartamentos do Residencial Cachoeirinha 4 iniciarão a ocupação dos imóveis na próxima semana. A informação foi dada pelo prefeito Mário Pardini (PSDB) em sua página oficial no Facebook.

Segundo o chefe do Executivo municipal, o processo de assinatura dos contratos de compra dos imóveis (subsidiados pela Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida e financiados pela Caixa Econômica Federal), tem ocorrido nos últimos dias. Após as reuniões condominiais, os moradores participaram de um sorteio para definir a escolha dos apartamentos. Todo o processo ocorreu de forma on-line.

Segundo Pardini, a entrega dos 250 apartamentos do Cachoeirinha 3 ocorrerá somente no segundo semestre.

O Residencial Cachoeirinha, na Zona Leste de Botucatu, contemplará a Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, com prestações aos contemplados de R$ 80 a R$ 270 (dependendo dos critérios socioeconômicos). Com 56 metros quadrados, o imóvel contará com esquadrias de alumínio, azulejos na cozinha e banheiro, além de varanda, o que garantirá maior ventilação e luminosidade. Outra novidade serão os relógios de registro individuais para água. Os conjuntos obedecerão, também, todas as normas vigentes de acessibilidade.