Covid-19: Botucatu vai para Fase Vermelha do Plano SP; somente serviços essenciais poderão funcionar

Por Flávio Fogueral

Com a prorrogação da quarentena até o dia 14 de julho em todo o Estado, as medidas de restrição para movimentação de pessoas serão mais restritivas em Botucatu.

Isso porque o município teve novo rebaixamento no Plano SP que prevê a retomada da flexibilização das atividades econômicas. A região da Diretoria Regional de Saúde VI de Bauru que concentra mais 64 cidades saiu da Fase 2 (laranja) para a Fase 1 (vermelha).

Na fase vermelha, ficam liberadas apenas as atividades consideradas essenciais. As medidas passam a valer na segunda-feira, 29 de junho.

Alguns fatores foram analisados pelo governo estadual para a classificação das regiões como ocupação de leitos de UTI, evolução dos casos de Covid-19 e ações de testagem. Também contribuiu a análise da taxa de isolamento social.

Botucatu contabiliza 579 casos confirmados de Covid-19 com quinze óbitos. Atualmente a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 43% no Hospital das Clínicas (em 30 leitos) e 10% no Hospital Unimed (10 leitos).

A Cidade também registra 190 pessoas em quarentena sob observação de possíveis sintomas de Covid-19.

Botucatu tem 369 pessoas recuperadas, totalizando 61% do total de casos registrados. Os óbitos somam quinze.

As taxas de isolamento social também ficaram aquém da média estadual, tendo mínima de 39% e máxima de 44%.

Prefeitura fará anúncio de medidas

Após a reclassificação no Plano SP, a Prefeitura de Botucatu convocou uma coletiva de imprensa para a manhãd deste sábado 27 de junho, para explicar como serão as medidas adotadas em âmbito local.