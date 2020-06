Guarda Municipal flagra baile funk clandestino com 70 pessoas em Botucatu

Constatou-se que havia a cobrança de ingresso no valor de R$ 10 e que não havia autorização

Em plena pandemia de covid-19 e com decretos que proíbem a realização de eventos que causem aglomerações de pessoas, mais um flagra de festa clandestina ocorreu em Botucatu na madrugada desta sexta-feira, 26 de junho.O fato foi registrado no Parque Marajoara.

Consta que a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada por populares que denunciaram o evento que ocorria em uma chácara naquele bairro. Em contato com o responsável pela festa, constatou-se que havia a cobrança de ingresso no valor de R$ 10 e que não havia autorização para a realização da mesma. Segundo a GCM, mais de 70 pessoas estavam no local no momento da ocorrência.

Ainda, foi constatada a presença de menores de idade, sendo que um rapaz de 14 anos estava com um copo de bebida alcoólica, fazendo com que o Conselho Tutelar também fosse acionado. Após, realizou-se o encerramento do evento bem como a dispersão de pessoas.

Tanto responsável quanto o menor e demais partes envolvidas foram encaminhados ao Plantão Policial onde foi elaborado Boletim de Ocorrência e o organizador autuado com base no artigo 268 do Código Penal, que dispõe sobre infração a determinação do Poder Público (decretos municipal e estadual sobre a quarentena), bem como no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que frisa sobre o fornecimento de bebidas alcoólicas a menores de idade.

Todos foram liberados ao final da ocorrência, ficando à disposição da Justiça.

