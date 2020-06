Mais um botucatuense recebe alta após tratamento pela Covid-19; recuperados chegam a 370

Homem estava internado desde 21 de junho

Da Redação

Mais um botucatuense superou a covid-19. Trata-se de um homem de 45 anos que estava internado no Hospital das Clínicas de Botucatu com diagnóstico positivo para a doença.

Segundo boletim emitido pelo hospital, o paciente estava internado em enfermaria no HCFMB desde o dia 21 de junho.

Ainda no boletim, a taxa de ocupação dos leitos de UTI cresceu 10%, chegando a 53% com dezesseis dos trinta leitos ocupados.

Botucatu contabiliza 579 casos confirmados de Covid-19 com quinze óbitos. Atualmente a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 43% no Hospital das Clínicas (em 30 leitos) e 10% no Hospital Unimed (10 leitos).

A Cidade também registra 190 pessoas em quarentena sob observação de possíveis sintomas de Covid-19.

Botucatu tem 369 pessoas recuperadas, totalizando 61% do total de casos registrados. Os óbitos somam quinze.