Prefeitura e Caixa realizam assinatura de contratos com moradores do Cachoeirinha 4

Pode participar do processo apenas o titular do sorteio, para evitar aglomeração de pessoas

A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, e a Caixa Econômica Federal promovem nesta sexta-feira, 26, a assinatura de contrato com os futuros moradores do Residencial Cachoeirinha 4.

O evento está sendo realizado em novo formato, respeitando as regras de distanciamento social, e os moradores estão sendo atendidos com hora marcada, para evitar a aglomeração de pessoas. A assinatura ocorre na quadra de esporte da Escola Municipal Angelino de Oliveira, na Vila Antártica.

“Nós estamos seguindo todas as regras de segurança para que o processo possa ocorrer de forma segura a todos. Desde o início da entrega do Cachoeirinha 4 tem ocorrido assim. As reuniões foram feitas por blocos de moradores, com número reduzido de pessoas e todo o processo de assinatura, entrega de documentos e de chaves devem ser com horário marcado”, explicou José Carlos Broto, Secretário Municipal de Habitação.

A próxima etapa será a entrega das chaves do apartamento e o agendamento da mudança, que deve ocorrer nos próximos dias no mesmo formato, com hora marcada e restrição de pessoas.