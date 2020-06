Região de Bauru voltará para a fase vermelha: só serviços essenciais poderão funcionar

Botucatu integra a região de Bauru e deverá voltar a fase vermelha

Do JC NET

Bauru e outros 67 municípios próximos deverão endurecer ainda mais as medidas restritivas previstas para frear o aumento de casos da Covid-19, a partir da próxima segunda-feira (29), quando apenas os serviços essenciais terão permissão para funcionar. Isso porque, segundo o JCNET apurou, a região retrocedeu no Plano São Paulo e voltará para a fase vermelha, a mais limitante.

O anúncio deverá ser feito no começo da tarde desta sexta, em coletiva do governo do Estado, realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Trata-se do segundo retrocesso. No dia 10 deste mês, a região passou da fase amarela, que contempla mais flexibilizações de setores da economia, para a laranja.

Na ocasião, o Pacto Regional, assinado por Bauru e outras 41 prefeituras, estabeleceu uma modulagem própria, com o comércio abrindo seis horas durante a semana e fechando no sábado e domingo, por exemplo.

A partir da nova etapa (vermelha), apenas supermercados, padarias e farmácias poderão funcionar.

A análise do governo do Estado para colocar a região na fase 1 levou em consideração uma área com 68 municípios. Se apenas a cidade de Bauru fosse avaliada, provavelmente permanecesse na laranja, embora muito próxima à vermelha por conta do aumento de casos na última semana.

Um novo decreto será publicado neste sábado (27) pelo prefeito Clodoaldo Gazzetta.